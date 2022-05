Théatre – Molière a 400 ans par la compagnie les ailes du théatre

2022-08-04 – 2022-08-04 EUR 5 10 Plus d’informations auprès du centre culturel municipal – Espace Maintenon Pour «les Ailes du Théâtre» il s’agit de célébrer l’anniversaire d’un jeune auteur de 400 ans. La fête se prépare. Tous les costumes, les chapeaux, les perruques sont exposés sur la scène et ne demandent qu’à servir. Qui va s’en emparer ? Des volontaires spontanément sortis du public qui montent sur la scène et font vivre les personnages éternels : Cathos, Magdelon, Elmire, Célimène, Nicole, Scapin, Harpagon, Tartuffe, Orgon, Monsieur Jourdain, Sganarelle, Don Juan … Ils sont presque tous présents interprétés par les actrices et les acteurs des « Ailes du Théâtre ». Cette troupe, qui se produit depuis vingt ans dans la vallée de Campan, avec chants, musiques et danses, mettra toute son énergie communicative pour fêter Molière. +33 5 62 95 49 18 Plus d’informations auprès du centre culturel municipal – Espace Maintenon dernière mise à jour : 2022-05-20 par

