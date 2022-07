Théâtre : « Molière 400 ans ! » Campan Campan Catégories d’évènement: Campan

Hautes-Pyrénées « C’est avec beaucoup d’émotions que nous retrouvons cette année un auteur que nous

connaissons bien. Revenir à Molière, c’est revenir aux sources ! Comme toujours, ses textes savent toucher, émouvoir et faire rire… et ce depuis 400 ans ! Nous sommes impatients d’y insuffler notre vitalité et de retrouver le public fidèle et ceux que la curiosité invitera. » Deux représentations à 18h00 et 21h00 Tarif : 10 € et 5 € pour les moins de 12 ans

