Théatre “Moi, Phèdre” Sarlat-la-Canéda, 26 novembre 2021, Sarlat-la-Canéda.

Théatre “Moi, Phèdre” 2021-11-26 – 2021-11-26

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda

« Avec cette nouvelle création, je souhaite en quelque sorte réunir deux passions, la langue de Racine et l’art de l’acteur. Dans un même mouvement, donner à voir Phèdre, le personnage, dans sa fureur et sa souffrance, et Roxane, la comédienne travaillant Phèdre, mais jouant aussi Roxane parlant de Phèdre, devenant en quelque sorte elle-même un personnage nous racontant comment on aborde un rôle aussi écrasant, et aussi brûlant, qu’elle nous dise les chemins de la création au plus intime des émotions, et les peurs, les doutes, la joie… Puis qu’elle joue

ces moments de répétitions où le théâtre prend corps. »

« Avec cette nouvelle création, je souhaite en quelque sorte réunir deux passions, la langue de Racine et l’art de l’acteur. Dans un même mouvement, donner à voir Phèdre, le personnage, dans sa fureur et sa souffrance, et Roxane, la comédienne travaillant Phèdre, mais jouant aussi Roxane parlant de Phèdre, devenant en quelque sorte elle-même un personnage nous racontant comment on aborde un rôle aussi écrasant, et aussi brûlant, qu’elle nous dise les chemins de la création au plus intime des émotions, et les peurs, les doutes, la joie… Puis qu’elle joue

ces moments de répétitions où le théâtre prend corps. »

+33 5 53 31 09 49

« Avec cette nouvelle création, je souhaite en quelque sorte réunir deux passions, la langue de Racine et l’art de l’acteur. Dans un même mouvement, donner à voir Phèdre, le personnage, dans sa fureur et sa souffrance, et Roxane, la comédienne travaillant Phèdre, mais jouant aussi Roxane parlant de Phèdre, devenant en quelque sorte elle-même un personnage nous racontant comment on aborde un rôle aussi écrasant, et aussi brûlant, qu’elle nous dise les chemins de la création au plus intime des émotions, et les peurs, les doutes, la joie… Puis qu’elle joue

ces moments de répétitions où le théâtre prend corps. »

Centre_culturel

dernière mise à jour : 2021-10-01 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir