LES COMÉDIES MUSICALES THEATRE MOGADOR Paris, lundi 9 décembre 2024.

LES COMÉDIES MUSICALES – La Tournée OfficielleAprès trois tournées à succès, deux Trianon SOLD-OUT et 1 Dôme de Paris SOLD-OUT, la troupe « LES COMÉDIES MUSICALES » annonce une nouvelle date évènement à Paris. Le 9 décembre 2024, retrouvez Hélène SEGARA, Cécilia CARA, Damien SARGUE, Gwendal MARIMOUTOU, Ginie LINE, Merwan RIM, Priscilla BETTI et Alexis LOIZON sur la scène du temple de la comédie musicale : LE THEATRE MOGADOR ! Venez chanter et danser avec nous au rythme des plus grands tubes de comédies musicales dans un tout nouveau spectacle !

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-12-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MOGADOR 25 rue de Mogador 75009 Paris 75