LE ROI LION THEATRE MOGADOR Paris, dimanche 17 mars 2024.

LE ROI LIONL’Afrique s’éveille. Le jour se lève sur l’immensité de la savane, avec son cortège de sons et de bruits amplifiés. L’aube rougeoyante voit la gent animale se rassembler. C’est une nouvelle journée qui naît… et une nouvelle vie.Bienvenue au Royaume du Roi Lion ! Au fin fond de cette Afrique qui vit au rythme de son coeur palpitant, serpente le sentier semé d’embûches qui mène à la maturité. Pour un jeune lionceau qui vient de naître commence le merveilleux cycle de la vie.Simba vient au monde sous un soleil radieux. Devant le parterre rassemblant tout le règne animal, il est fièrement présenté comme le futur successeur de son père, le roi Mufasa. Pourtant, sa jeunesse insouciante prend brutalement fin par la traîtrise de son oncle Scar, qui s’arroge le pouvoir. Obligé de se réfugier dans la jungle obscure, Simba entame un long périple jalonné de mille dangers. Mais, il acquiert sa maturité en sachant prendre confiance en lui, grâce à de nouveaux amis et grâce à l’éveil de son amour pour une compagne. Finalement, Simba décide de clore le cycle qui est le sien en venant revendiquer haut et fort ce qui lui revient : son trône. Venez découvrir la comédie musicale primée de Disney, Le Roi Lion, qui a déjà séduit plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde. Couleurs magnifiques, effets époustouflants et musique enchanteresse, elle conte l’histoire émouvante de Simba et sa conquête de la Terre des Lions.Nomination Molière 2022. Pour information : Conseillé pour les enfants à partir de 7/8 ans (attention, le roi lion n’est pas un spectacle pour les enfants en bas âges).Les artistes jouent 6 à 8 fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes. La modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte.Dans le cas d’une arrivée au théâtre après le début du spectacle, le personnel vous placera en fond de salle de manière à ne pas gêner les autres spectateurs ainsi que les artistes, vous retrouverez vos places à l’entracte.Pour les séances à 20h00 : fermeture des portes à 19h55 et pour les séances à 15h00 : fermeture des portes à 14h55.Durée du spectacle : 2h35 dont 20 minutes d’entracteIMFORMATION IMPORTANTE : Dans le cadre du Plan Vigipirate, le théâtre Mogador informe ses visiteurs que des contrôles systématiques des effets personnels seront effectués. Le théâtre Mogador prie son aimable clientèle de se présenter le plus tôt possible au théâtre – les portes ouvrent 1 heure avant le début du spectacle – afin d’éviter tout inconvénient lié à une arrivée tardive.En outre, le théâtre informe ses visiteurs que seuls les sacs de petite taille (sac à main par exemple) et les casques seront acceptés au vestiaire. L’accès au théâtre pourra être refusé à toute personne se présentant avec un bagage, accessoire volumineux et batteries de vélo électriques

Tarif : 32.00 – 137.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 15:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MOGADOR 25 rue de Mogador 75009 Paris 75