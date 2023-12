MON PREMIER CASSE-NOISETTE THEATRE MOGADOR Paris, 30 décembre 2023, Paris.

MON PREMIER CASSE-NOISETTEQuand la magie de la danse rencontre la féerie de NoëlAprès le triomphe de « Mon Premier Lac des Cygnes » qui a émerveillé plus de 100 000 spectateurs, le Théâtre Mogador enchantera à nouveau les enfants avec « Mon Premier Casse-Noisette », le célèbre conte musical de Tchaïkovsky, revu dans sa longueur (2×40 mn) et son format narratif adapté pour le jeune public.Conçu et interprété par Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra de Paris, accompagné d’une troupe de danseurs professionnels, le ballet fera rêver le jeune public par ses décors et costumes époustouflants et une chorégraphie de la plus grande qualité élaborée par Fabrice Bourgeois, maître de ballet à l’Opéra de Paris.La petite Clara voit son Noël sauvé par un Casse-Noisette qui l’entraîne dans un voyage féerique où, dans un royaume peuplé de poupées, il faut combattre le diabolique Roi des souris.« Mon Premier Casse-Noisette », un pur moment de poésie et de grâce à partager en famille, à partir du 18 novembre 2023 au Théâtre Mogador à Paris.A partir de 5 ansDurée 1h20 avec entracteIMFORMATION IMPORTANTE : Dans le cadre du Plan Vigipirate, le théâtre Mogador informe ses visiteurs que des contrôles systématiques des effets personnels seront effectués. Le théâtre Mogador prie son aimable clientèle de se présenter le plus tôt possible au théâtre – les portes ouvrent 1 heure avant le début du spectacle – afin d’éviter tout inconvénient lié à une arrivée tardive.En outre, le théâtre informe ses visiteurs que seuls les sacs de petite taille (sac à main par exemple) et les casques seront acceptés au vestiaire. L’accès au théâtre pourra être refusé à toute personne se présentant avec un bagage, accessoire volumineux et batteries de vélo électriques

Tarif : 29.00 – 75.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 11:00

THEATRE MOGADOR 25 rue de Mogador 75009 Paris