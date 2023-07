Venez visiter le Théâtre Mogador (Expositions, Rencontres avec les métiers du théâtre) Théâtre Mogador Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Bienvenue au Théâtre Mogador, où les portes s’ouvrent pour vous dévoiler les décors et l’univers exceptionnel de ce lieu chargé d’histoire.

Découvrez les salons et foyers où vous pourrez contempler les oeuvres d’art ornant leurs murs, mais aussi, la salle de spectacle.

Visitez l’exposition du Roi Lion « Sort de Scène » et profitez de moments privilégiés et d’échanges avec les professionnels des métiers du théâtre qui vous présenteront leurs activités et partageront avec vous leur passion et leur retour d’expérience artistique.

Théâtre Mogador 25 rue de Mogador 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01.53.32.32.32 http://www.theatremogador.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremogador.com/ »}] 1919 – 2019: CENTENAIRE DU THÉÂTRE MOGADOR.

C’est à un entrepreneur anglais, propriétaire de nombreux théâtres londoniens, que l’on doit sa construction, Sir Alfred Butt. Dans l’euphorie de la fin de la Première Guerre mondiale, il conçut ce théâtre à l’identique du Palladium, persuadé qu’il allait conquérir Paris. Inauguré avec faste le 21 avril 1919, le Palace-Théâtre, comme il se nommait alors, démarre pourtant mal sa carrière, avant de connaître, sous la direction des frères Isola puis sous Henri Varna, ses premiers succès.

Depuis, le théâtre, devenu Mogador en 1920, résonne du nom d’artistes qui ont marqué leur époque : Mistinguett, Marcel Merkès, Paulette Merval, Tino Rossi puis, plus tard, comédiens, metteurs en scène et chanteurs inscriront leur nom dans la mémoire de Mogador : Jacques Higelin, Barbara (qui y fit ses débuts et à qui l’on doit l’inscription du théâtre au titre des monuments historiques de France), Michel Galabru, Jacques Weber, Jérôme Savary, Robert Hossein, entre autres. Des artistes internationaux s’y produisirent également comme The Clash, Sting ou les Rolling Stones. Des spectacles de tout premier plan parmi lesquels Cabaret, Cyrano de Bergerac, Hair, My Fair Lady, Les Misérables, La Légende de Starmania y ont été donnés.

Totalement rénové en 2006, le théâtre a retrouvé sa magnificence, ses fresques et ses dorures, un temps disparues ; c’est aujourd’hui, avec sa capacité de 1 600 places, l’une des plus grandes salles parisiennes et parmi les mieux équipées, elle est dédiée à la comédie musicale dans le plus pur style de Broadway ou de Londres, et accueille une collection d’art contemporain ouverte à ses visiteurs. Mogador est l’un des théâtres les plus fréquentés de Paris. Métro Trinité d’estienne d’orvres – Haussmann St-Lazare / RER A Auber / Parking Vinci Galeries Lafayette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

Théâtre Mogador