Théâtre : Moby Dick, 23 avril 2021-23 avril 2021, Thann.

EUR C’est l’histoire d’une expédition baleinière, mais c’est aussi celle d’une obsession, et une enquête sur le sens de la vie. Elle est remplie d’images fortes, de personnages fascinants. L’océan violent, magnifique et imprévisible s’oppose au fragile équilibre du navire flottant à sa surface. Une ancienne baleine blanche et un capitaine qui dirige son navire vers la destruction. Contre l’immensité infinie de la mer, les grandes questions de l’existence se lèvent.

Personne ne saisit la bataille entre l’homme et la nature aussi bien qu’Hermann Melville dans Moby Dick.

