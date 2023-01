THÉÂTRE : MISSION NEIGE Sète, 20 février 2023, Sète .

Théâtre de Poche Sète Hérault

2023-02-20 – 2023-02-26

Sète

Hérault

De 3 à 8 ans

« On dit qu’il existe une horloge du temps, quelque part dans le monde. Une simple horloge qui permettrait aux saisons de débuter. On dit aussi que le printemps commencerait par le bourgeonnement des arbres et des fleurs, que le soleil amènerait l’été, que la pluie serait maître en automne et que Dame Neige serait en charge de lancer les premiers flocons de neige pour annoncer l’hiver et surtout noël. Or, cette année, la neige a été volée… Qui ? Comment ? Pourquoi ? Tout reste un mystère.

Dans cette aventure où la pluie et le beau temps sont au coeur de l’histoire, partez avec Dame Neige, le lutin Gloopy et ses amis pour sauver l’avenir de Noël et de l’hiver… »



ciefabulette@gmail.com +33 4 67 74 02 83 http://www.theatredepoche.org/

