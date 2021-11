Nomexy Nomexy Nomexy, Vosges THÉÂTRE : MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE Nomexy Nomexy Catégories d’évènement: Nomexy

Vosges

THÉÂTRE : MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE Nomexy, 16 décembre 2021, Nomexy. THÉÂTRE : MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE Centre Culturel Paul Perrin 31 rue de l’Estrey Nomexy

2021-12-16 20:00:00 – 2021-12-16 21:30:00 Centre Culturel Paul Perrin 31 rue de l’Estrey

Nomexy Vosges Nomexy 8 EUR Spectacle de Théâtre – Tout public à partir de 13 ans.

Le collège est en ébullition. Dans quelques minutes, le Préfet sera là pour inaugurer une plaque commémorative de la Résistance. Miran, élève de Troisième, doit lire pendant la cérémonie un extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme, mais il a disparu. Miran est sans-papier. Lola (collégienne), Laura (professeur de français) et Anne (principale de collège) ne sont pas du tout d’accord sur l’attitude à adopter. Que faire ? A l’aide de boîtiers de vote, le public décidera lui-même de l’orientation à prendre et donc de la suite du spectacle… Un « lever » de rideau sera présenté par des élèves du collège Louis Armand de Golbey et du lycée

Claude Gelée d’Epinal, ainsi que des élèves de l’Académie de Danse – Lydie Fornage d’Epinal. +33 3 29 67 11 11 https://www.revegeneral.fr/ Vladimir Lutz

Centre Culturel Paul Perrin 31 rue de l’Estrey Nomexy

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’évènement: Nomexy, Vosges Autres Lieu Nomexy Adresse Centre Culturel Paul Perrin 31 rue de l'Estrey Ville Nomexy lieuville Centre Culturel Paul Perrin 31 rue de l'Estrey Nomexy