THÉÂTRE / MICROPOLIS TEMPS FORT SPECTACLES ITINÉRANTS Théâtre de la Manufacture Nancy, jeudi 21 mars 2024.

THÉÂTRE / MICROPOLIS TEMPS FORT SPECTACLES ITINÉRANTS Théâtre de la Manufacture Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Pour la troisième édition de MICROPOLIS, le site de la Manufacture à Nancy devient une place de village, un carrefour animé, où se croisent habitants, spectateurs, artistes.

4 jours pendant lesquels vous pouvez découvrir

12 spectacles conçus pour être joués en itinérance, hors des théâtres, en grande proximité avec le public. Les artistes invités mettent en jeu la famille et ses turpitudes, la jeunesse, ses choix, ses doutes et ses errances, le travail et ses travailleurs, l’adolescence et ses cruautés, l’art et ses expérimentations, le théâtre et ses héritages.

4 jours pour croiser les imaginaires et éclairer le monde que nous partageons. 4 jours à vivre à son rythme, seul ou accompagné, en bande ou en famille.

MICROPOLIS est une fête printanière pour célébrer un théâtre qui nous permet de nous tenir, ensemble, mobiles et éveillés, curieux et gourmands !

Réservation en ligne.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement THÉÂTRE / MICROPOLIS TEMPS FORT SPECTACLES ITINÉRANTS Nancy a été mis à jour le 2024-03-14 par DESTINATION NANCY