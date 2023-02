Théâtre : Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? Théâtre de Montélimar Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Théâtre : Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ? 
2023-03-31
Théâtre de Montélimar
1, place du Théâtre
Montélimar
Drôme

2023-03-31 – 2023-03-31

Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre

Drôme EUR En 2014, une photo a fait scandale sur la Toile : il s’agissait d’un selfie posté

sur un réseau social d’une jeune fille posant tout sourire à Auschwitz. Qui est

Michelle ? Ou plutôt qui est « uneviedechat » ? Une adolescente insouciante ou

mal élevée ? Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar

