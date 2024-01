SPACE WARS THEATRE MICHEL Paris, mercredi 10 avril 2024.

SPACE WARS : LE PIRE CONTRE ATTAQUE !La 1ère Parodie Intergalactique pour Enfants, Ados et Droïdes est de retour !Après les succès d’Ados, du Bossu de Notre Dame, d’Au Pays du Père Noël ou encore de Chevaliers Princesse et Dragon, Olivier Solivérès nous embarque à travers la galaxie dans un spectacle d’aventure et d’humour pour toute la famille !Dans un décor en vidéo 3D, vous retrouverez 5 comédiens aux multiples facettes, des robots aux écrous qui suintent, des sabres lasers avec et sans piles, un poireau et même, pour la 1ère fois dans un spectacle jeune public : de véritables hologrammes !Dans la navette impériale du Seigneur Bad Bador, la Princesse Sheila tente d’échapper aux Soldats de l’Empire qui sont à sa poursuite… Avant d’être rattrapée, elle parvient à envoyer un appel à l’aide à son vieil ami Obione Two Three. Ce dernier décide alors avec le soutien de son jeune disciple, Jean-Luc Walker, de partir à son secours.Parviendront-ils à la libérer ? Pourquoi Bad Bador s’en prend-il à la Princesse ?La vitesse lumière fonctionne-t-elle dans le noir ?Superman a-t-il des slips rouges de rechange ?Et surtout Jean-Luc Walker trouvera-t-il la force… d’arrêter sa crise d’adolescence ?Vous trouverez toutes les réponses à ces questions et bien d’autres encore, en embarquant avec nos héros à bord de notre navette intergalactique direction … « Space Wars !! »Durée : 1h30A partir de 6 ans

Tarif : 22.00 – 38.10 euros.

Début : 2024-04-10 à 14:00

THEATRE MICHEL 38 RUE DES MATHURINS 75008 Paris 75