Sortie loisirs : Théâtre pour ados « Space Wars : le pire contre-attaque » Théâtre Michel Paris, 2 mars 2024, Paris.

Sortie loisirs : Théâtre pour ados « Space Wars : le pire contre-attaque » Samedi 2 mars 2024, 12h30 Théâtre Michel Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T12:30:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T12:30:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 2 mars 2024, sortie Théâtre pour ados « Space Wars : le pire contre-attaque » en après-midi, sur réservation

Tarif 1

Plongez dans un univers en vidéo 3D, une parodie intergalactique de la saga « Star Wars »- très réussie, où vous retrouverez cinq comédiens aux multiples talents, des robots qui dégoulinent de boulons, des sabres lasers, un poireau et de véritables hologrammes. Une aventure cosmique teintée d’humour et des effets spéciaux à découvrir pour ados.

Une très beau moment émouvant et plein d’humanité et de joie à partager entre copains.

https://www.youtube.com/watch?v=7t9JsW1dVXs

Théâtre Michel 38 rue des Mathurins, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-loisirs-11-17-2 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre Michel », « cache_age »: 86400, « description »: « Space Wars, la premiu00e8re parodie intergalactique pour enfants, adosnet drou00efdes !n nApru00e8s les succu00e8s du2019Ados, du Bossu de Notre Dame, du2019Au Pays du Pu00e8re Nou00ebl ou encore de Chevaliers Princesse et Dragon, Olivier Solivu00e9ru00e8s nous embarque u00e0 travers la galaxie dans un spectacle du2019aventure et du2019humour pour toute la famille !nnDans un du00e9cor en vidu00e9o 3D, vous retrouverez 5 comu00e9diens aux multiples facettes, des robots aux u00e9crous qui suintent, des sabres lasers avec et sans piles, un poireau et mu00eame, pour la 1u00e8re fois dans un spectacle jeune public : de vu00e9ritables hologrammes !nnInformations et ru00e9servations :nhttps://www.theatre-michel.fr/Spectacles/space-wars/n01 42 65 35 02nnTous les week-ends u00e0 14h et du mardi au dimanche u00e0 14h pendant les vacances scolaires.nnAbonnez-vous u00e0 la chau00eene Youtube du Thu00e9u00e2tre Michel afin de du00e9couvrir nos derniu00e8res actualitu00e9s ! https://cutt.ly/9rtZfIKu200bnnRetrouvez-nous sur les ru00e9seaux sociaux pour plus de contenus exclusifs !nFacebook : https://cutt.ly/wrtZlSMu200bnInstagram : https://cutt.ly/drtZzNEu200bnTwitter : https://cutt.ly/frtZxjYu200bn@theatremichel », « type »: « video », « title »: « Bande annonce Space Wars – Thu00e9u00e2tre Michel », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7t9JsW1dVXs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7t9JsW1dVXs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCGweYHgTJ0N1YBP-84CKow », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=7t9JsW1dVXs »}]

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

©