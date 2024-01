LES RAISINS DE LA COLÈRE THEATRE MICHEL Paris, 16 février 2024, Paris.

LES RAISINS DE LA COLÈRELe grand roman américain pour la première fois sur scène !C’est l’histoire de la famille Joad, lors de la Grande Dépression aux États-Unis.Entre espoir et misère, générosité et mesquinerie, cette histoire nous transporte sur la route 66 en Amérique des années 30 et continue de faire écho aux enjeux de notre époque.Equipe artistique :Adaptation / mise en scène : Xavier SimoninDirection musicale : Jean-Jacques MilteauMusique originale : Glenn Arzel & Claire NivardLumières : Bertrand CoudercCostumes : Aurore PopineauTraduction : Marcel Duhamel & Maurice-Edgar Condreau – Editions GallimardDistribution :Xavier Simoninet, en alternance :Manu Bertrand ou Glenn ArzelStéphane Harrison ou Sylvain DubrezClaire Nivard ou Roxane Arnal

Tarif : 18.00 – 34.90 euros.

Début : 2024-02-16 à 19:00

THEATRE MICHEL 38 RUE DES MATHURINS 75008 Paris 75