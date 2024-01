MA VERSION DE L’HISTOIRE THEATRE MICHEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris MA VERSION DE L’HISTOIRE THEATRE MICHEL Paris, 13 février 2024, Paris. MA VERSION DE L’HISTOIRE Ils ont vécu ensemble pendant 20 ans mais ils n’ont pas vécu la même histoire.Valentine et Sam font une thérapie de couple. Sam n’a pas du tout envie d’être là. Valentine pense que c’est essentiel. Elle raconte leur vie. Mais Sam s’insurge : ce n’est pas comme ça que ça s’est passé ! Et il se met à raconter sa version de l’histoire. Alors qui a tort ? Qui a raison? À vous de vous faire votre idée…Distribution :Miren Pradier, Sébastien Azzopardi, Déborah Leclercq, Alexandre NicotEquipe artistique :De Sébastien AzzopardiAssistante : Camille JolivetScénographie : Juliette Azzopardi, assistée de Arnaud de SegonzacVidéo : Nathalie CabrolLumières : Philippe LacombeCostumes : Jackie TadeoniAccessoiriste : Capucine Grou-RadenezMusique : Romain Trouillet

Tarif : 24.00 – 50.30 euros.

Début : 2024-02-13 à 20:00
THEATRE MICHEL
38 RUE DES MATHURINS
75008 Paris

