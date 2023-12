SACHA CONTRE GUITRY (tout contre) THEATRE MICHEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris SACHA CONTRE GUITRY (tout contre) THEATRE MICHEL Paris, 28 décembre 2023, Paris. SACHA CONTRE GUITRY (tout contre)Genre : Comédie, théâtre historiqueJULIETTE GALOISY, DOMINIQUE BASTIEN, ALEXANDRE GUILBAUD, THOMAS MARCEULMise en scène de NED GRUJICLa tumultueuse histoire de Sacha Guitry et son pèreEn 1905, Lucien Guitry triomphe sur la scène parisienne et refuse que son fils veuille devenir comédien. En 2023, Alexandre, jeune quadra, tente en vain de revoir son père. Les histoires de famille tournent parfois au drame. Mais chez les Guitry, les drames deviennent presque toujours des comédies.

Tarif : 15.00 – 34.90 euros.

Début : 2023-12-28 à 19:00 THEATRE MICHEL 38 RUE DES MATHURINS 75008 Paris

