FEU THEATRE MICHEL GALABRU Beziers Catégorie d’Évènement: Béziers FEU THEATRE MICHEL GALABRU Beziers, 15 décembre 2023, Beziers. FEU THEATRE MICHEL GALABRU a lieu à la date du 2023-12-15 à 20:30:00.

Tarif : 9 à 22 euros. Le « Fêu » sacré de Fouad Boussouf Entre hip-hop, danse contemporaine, cirque, mais aussi danses et musiques folkloriques du monde arabe, Fouad Boussouf revient à Bayssan nous présenter Fêu, le pendant féminin de Näss, immense succès chorégraphique. Un feu sacré, un feu qui danse, symbole de l’énergie collective incarnée avec incandescence par les 10 danseuses réunies pour une danse circulaire, hypnotique, explosive et continue dont le Feu ne s’arrête jamais. Réservez votre billet ici THEATRE MICHEL GALABRU

ROUTE DE VENDRES Beziers 34500 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Béziers Autres Lieu THEATRE MICHEL GALABRU Adresse ROUTE DE VENDRES Ville Beziers Departement 34500 Lieu Ville THEATRE MICHEL GALABRU Beziers latitude longitude 43.283144;3.122968

THEATRE MICHEL GALABRU Beziers 34500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/