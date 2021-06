Théâtre Mi Scène – La balade du Toubifri Poligny, 11 juin 2021-11 juin 2021, Poligny.

Théâtre Mi Scène – La balade du Toubifri 2021-06-11 19:00:00 – 2021-06-11 21:00:00

Poligny 39800 Poligny Jura

13 13 EUR La Balade du Toubifri c’est une balade musicale dans laquelle les 18 musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra sont totalement acoustiques, l’idée étant de pouvoir jouer partout et sans contrainte technique.

Le Toubifri envahit un territoire donné le temps d’une balade en se divisant en plusieurs petites formations d’inspirations musicales multiples. En fin de balade, les musiciens du Toubifri se rassemblent pour un Very Big final !

Spectacle en extérieur

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 8 €

mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/

