Théâtre : meurtre au motel Plénée-Jugon, 25 août 2021, Plénée-Jugon.

Théâtre : meurtre au motel 2021-08-25 18:00:00 – 2021-08-25 Médiathèque 4 Place de l’Église

Plénée-Jugon Côtes d’Armor Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse.

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un buté, et l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les ingrédients inévitables d’un bon polar: “Meurtre au motel”. Spectacle gratuit en plein air (parvis de la médiathèque), ouvert à toutes et à tous. Repli en salle si météo défavorable. Réservations possibles (jauge limitée). Passe sanitaire demandé.

+33 2 96 30 25 82

Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse.

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un buté, et l’autre clopinant se démènent pour vous faire revivre les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les ingrédients inévitables d’un bon polar: “Meurtre au motel”. Spectacle gratuit en plein air (parvis de la médiathèque), ouvert à toutes et à tous. Repli en salle si météo défavorable. Réservations possibles (jauge limitée). Passe sanitaire demandé.

dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de tourisme de Pléneuf-Val-André