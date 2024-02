THÉÂTRE ‘MES ANCIENNES MAÎTRESSES’ Saint-Étienne-lès-Remiremont, samedi 23 mars 2024.

Les Tréteaux Counehets présentent une comédie en trois actes de François Scharre « Mes anciennes maîtresses ».

Prix des places 8 € et 4 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Vente des billets auprès de l’association « Everybody dance » les samedis 2, 9 et 16 mars 2024 de 10h à 12h en mairie et le jour de la représentation directement à la salle.

Renseignements 06 48 85 76 83

Buvette sur placeTout public

4 EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

30 route de Xennois

Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est

