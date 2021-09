Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Théatre “Mémoire et Résistance” Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Théatre “Mémoire et Résistance” Saint-Lary-Soulan, 2 octobre 2021, Saint-Lary-Soulan. Théatre “Mémoire et Résistance” 2021-10-02 – 2021-10-02 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Ce spectacle est conseillé dès l’âge de 14 ans.

Tarifs : de 6 à 12€. Renseignements et Réservations au 05 62 90 08 55 ou sur www.parvis.net Le Parvis et la Maison du Patrimoine de Saint-Lary Soulan vous propose de découvrir Mémoire et Résistance le samedi 2 octobre à 20h30.

Mémoire et Résistance, c’est un spectacle qui raconte le parcours de deux individus face à la grande Histoire. Dans un décor très épuré, deux formidables acteurs portent les récits construits à partir de souvenirs liés à la Seconde Guerre mondiale et à la déportation. Dans Mémoire et Résistance, les mots du passé sont convoqués pour ouvrir un dialogue et une réflexion avec les nouvelles générations. +33 5 62 40 87 86 Ce spectacle est conseillé dès l’âge de 14 ans.

Tarifs : de 6 à 12€. Renseignements et Réservations au 05 62 90 08 55 ou sur www.parvis.net dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT de St Lary|CDT65

