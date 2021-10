Ollioules Ollioules Ollioules, Var Théâtre “Médée” Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Théâtre “Médée” Ollioules, 13 octobre 2021, Ollioules. Théâtre “Médée” 2021-10-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-14 Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon

Ollioules Var Ollioules Texte de Sénèque et mise en scène par Tommy Milliot.

Trahie par Jason, Médée la magicienne déclare dans la première scène de la pièce : “Médée répudiée doit devenir légendaire”. À la fin, elle s’élance vers le soleil et devient un mythe. reservation@chateauvallon.com +33 9 80 08 40 40 https://www.chateauvallon-liberte.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ville Ollioules lieuville 43.14701#5.87885