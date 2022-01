Théâtre : « Medea mountains » – Les 12 et 13 février L’Escale, 12 février 2022, Tournefeuille.

**A partir de 14 ans** « Toutes mes collaborations s’envisagent de cette manière : une hybridation de pratiques ayant un champ de convergences. Chaque création s’inscrit ainsi dans la rencontre avec un autre contexte: celui d’un artiste, d’un lieu, d’une pratique, d’un milieu. Dans chaque cas, la démarche reste la même : c’est dans le déplacement des choses qu’on peut les amener aux bords, à l’endroit du questionnement. » Aurélien Bory fonde la Compagnie 111 en 2000 à Toulouse. Il développe un théâtre physique, singulier et hybride, à la croisée de nombreuses disciplines (théâtre, cirque, danse, musique, arts visuels). De La trilogie sur l’espace, projet fondateur marqué par la collaboration avec le new-yorkais Phil Soltanoff, à sa dernière création aSH (2018) en passant par Espæce (2016) créée pour la 70ème édition du Festival d’Avignon, son répertoire est largement diffusé sur la scène internationale. Dans Médéa Mountains on entend d’abord Médéa, petit village d’Algérie dont le nom semble résonner des cris de la plus célèbre des mères infanticides de la mythologie. On sent aussi le blues des montagnes tout autour, dont Alima Hamel a repris la trace, au sens créolisé du sentier, entre géographie bien réelle et cartographie réinventée d’une mémoire devenue nécessaire. Dans un dispositif intime conçu avec Aurélien Bory, elle chante et elle se dit. Pour témoigner. Et pour en revenir. Conception, textes, interprétation Alima Hamel Scénographie, mise en scène Aurélien Bory Dramaturgie, collaboration artistique Charlotte Farcet Composition musicale et sonore Adrien Maury Création lumière Arno Veyrat Création costumes Manuela Agnesini Régie générale Géraldine Belin Régie son Adrien Maury Régie plateau Stéphane Chipeaux-Dardé Régie lumière Didier Barreau Crédits photo Gaby Perez [[https://www.cie111.com/](https://www.cie111.com/)](https://www.cie111.com/)

CIE 111- Aurélien BORY

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



