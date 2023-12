Le Pommier de Misère Théâtre Maurice Sochon Argenteuil, 15 décembre 2023 18:30, Argenteuil.

Le Pommier de Misère Vendredi 15 décembre, 19h30 Théâtre Maurice Sochon Entrée gratuite, réservation recommandée

Connu sous le véritable titre du « Poirier de misère « , le conte fait partie des contes d’un buveur de bière : un dieu, s’il en existe encore, décide de récompenser une vieille mendiante. Elle fera un seul vœu : que ceux qui grimpent dans son poirier ne puissent en descendre sans son accord. La mort elle-même s’y laissera prendre. Et le mondeen sera changé.

Olivier Cohen reprend le texte de Charles Deulin et lui redonne un second souffle sur une musique composée par Fabien Cali et Denis Ramos

Livret d’Olivier Cohen

Récitante : Michelle Brûlé

Direction musicale : Julien Vanhoute

Mandoline : Florentino Calvo

Viole de gambe : Philippe Foulon

Clavecin: Laure Morabito

Orgue : Aline Zylberajch

Théâtre Maurice Sochon rue Yves Farges, 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespinceesmusicales.fr/?page_id=1871 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:45:00+01:00

conte musique