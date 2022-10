THÉÂTRE MATHÉCO ET DOUG LE FRISÉ

2022-10-21 20:20:00 20:20:00 – 2022-10-21 MATHECO

Pas besoin d’être très vieux pour avoir vécu de nombreuses expériences, Guillaume le sait bien. Rire du monde qui l’entoure est sans doute ce qui le caractérise le mieux. De son quotidien de jeune, aux difficultés du monde réel, à coups de punchlines et d’analyses pertinentes, tout y passe.

Avec sa plume avisée et son caractère bien trempé, Guillaume passe en revu notre quotidien si banal et pourtant si délirant, un quotidien où

TOUT EST NORMAL ! Doug le frisé

Doug se dévoile.

Son adoption, son enfance, ses parents, ses doutes, sa vie d’étudiant, bref, tout y passe. Avec un style bien à lui, beaucoup d’autodérision, et une écriture qui fait mouche, il vous emportera dans son univers. Ce jeune frisé va à coup sûr vous faire pleurer de rire, et peut-être même pleurer…

Alors, l'adopterez-vous ?

