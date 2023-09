Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) – Macarena Gonzales-Neuman – Festival Pas Cap ? #9 Théâtre Massenet Lille, 19 novembre 2023, Lille.

Une après-midi en partenariat avec Le Cirque du Bout du Monde et la Salle des Fêtes de Fives – Ville de Lille, dans le cadre des Dimanche en famille, de La Nuit du Cirque et du Festival Pas Cap ?.

Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) est un spectacle de clowne et contorsion qui tourne autour de l’idée de déranger.

Qu’est-ce qui me dérange ?

Pourquoi ça me dérange ?

Qui est-ce que je dérange ?

Est-il possible d’exister sans déranger quelqu’un·e ?

Un spectacle qui cherche à questionner la différence, la diversité ou le souci de l’homogénéité.

En prenant les mouches comme métaphore de l’agacement, avec leurs vols errants, leurs bourdonnements caractéristiques et les tapettes que l’on nous vend contre elles, ce spectacle est né de l’envie d’incarner le moche, le bizarre, le tordu.

D’incarner ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous dérange dans notre confort personnel, pour lui donner une place et la possibilité d’être compris dans sa beauté.

DISTRIBUTION :

De et avec : Macarena Gonzalez-Neuman ; Création lumière : Karolyne Laporte ; Costume : Louise Combeau ; Regard extérieur clown : Tite Hugon ; Aide à la mise en scène : Louise Wailly ; Création son : Simon Berger

SOUTIENS :

Production : le Prato – Pôle national cirque ; Partenaires : Latitude 50, Le Bateau Feu

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 04 81 65

