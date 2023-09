LEPERE : combat(s) choisi(s) – Cie Mordre ta joue – Théâtre Massenet Théâtre Massenet Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord LEPERE : combat(s) choisi(s) – Cie Mordre ta joue – Théâtre Massenet Théâtre Massenet Lille, 13 novembre 2023, Lille. LEPERE : combat(s) choisi(s) – Cie Mordre ta joue – Théâtre Massenet 13 et 14 novembre Théâtre Massenet Dans la pénombre d’une chambre, un fils convoque les pères qui l’ont fait grandir. Stars de la chanson, du cinéma ou sportifs, l’espace de refuge prend alors l’allure d’un album de famille interlope et épileptique où les fantasmes s’incarnent dans toute leur tendresse et leurs violences. LEPERE : Combat(s) Choisi(s) est une plongée, entre vies réelles et vies fantasmées, dans l’enfance, dans l’adolescence, dans la nostalgie d’un temps qui nous échappe pour enquêter sur les modèles qui nous construisent.

— DISTRIBUTION : Conception et jeu : Lucas RAHON, Co-mise en scène : Solène Petit, Création vidéo : Pierre Sabrou, Création masque : Justine Demougeot, Création technique : Marie Boulogne et Daniel Lévy, Regard scénographique : Lucie Mazières SOUTIENS : DRAC Hauts-de-France dans la cadre du plan de relance 2022, Région des Hauts-de-France, Département de l’Aisne, Théâtre Massenet et Centre Culturel Léo Lagrange dans le cadre du dispositif «Théâtre Exchange », la ville de Laon – Maison des Arts et Loisirs, la ville de Saint-Quentin – Scène Europe, le pôle culturel L’Arret Création de Fléchin, La Factorie – Maison de Poésie à Val de Reuil. Avec le soutien de l’INA. Le Théâtre Massenet a accompagné la création de ce spectacle pendant deux ans et l’a co-produit en partenariat avec le Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens et le soutien de la DRAC Hauts-de-France. Réservation: Théâtre Massenet Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 04 81 65 https://www.theatre-massenet.com/ https://www.facebook.com/massenettheatre/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/tarifs-reserver/ »}] [{« link »: « https://www.theatre-massenet.com/tarifs-reserver/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T20:00:00+01:00 – 2023-11-13T21:15:00+01:00

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T15:15:00+01:00 © Ewa Brykalska Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre Massenet Adresse 4 rue Massenet Ville Lille Departement Nord Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Massenet Lille latitude longitude 50.630688;3.089545

Théâtre Massenet Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/