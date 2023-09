Passons à autre chose – Cie Zaoum – Théâtre Massenet Théâtre Massenet Lille, 26 septembre 2023, Lille.

Passons à autre chose – Cie Zaoum – Théâtre Massenet Mardi 26 septembre, 14h00, 20h00 Théâtre Massenet

Si on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme, on le devient aussi ; et on peut le devenir autrement que par reproduction d’une domination patriarcale vieille comme le monde.

Avec sa radicalité et sa tendresse, Jeremy Dubois – Malkhior, homme orchestre, dur à queer, coeur de majorette, met en lumière la chaîne des déterminismes auxquels les hommes n’échappent pas.

Ce seul en scène nous invite à prendre le problème à la racine pour gratter le vernis de la virilité et révéler les facettes systémiques de l’Histoire, jusqu’à l’évidence : changer le monde nous appartient, Passons à autre chose !

DISTRIBUTION :

Ecriture, mise en scène Bernadette GRUSON ; Jeu Jeremy DUBOIS – MALKHIOR ; Assistant à la mise en scène Thomas BATAILH ; Création lumière et régie Alexandre MANGE ; Création son Arnaud JOLLET ; Costume Perrine WANEGUE ; Regard dramaturgique Annick LEFEBVRE ; Regard chrorégraphique Cyril VIALLON ; Production-Administration Céline AMADIS ; Communication Belette – Maelle Bodin

SOUTIENS :

Production COMPAGNIE ZAOUM ; Coproduction L’Embellie – Angres, Avec l’aide à la création du Département du Pas-de-Calais et de la Région des Hauts-de-France ; Avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Centre National des Ecritures du Spectacle), La MAC – Sallaumines et Le théâtre Artéphile – Avignon

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 04 81 65 https://www.theatre-massenet.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T14:00:00+02:00 – 2023-09-26T15:10:00+02:00

2023-09-26T20:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:10:00+02:00

© Thomas Batailh