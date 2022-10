Il faut venir me chercher- Cie des Vagabondes – Théâtre Massenet Théâtre Massenet, 1 mars 2023, Lille.

10€/6€/3€

Le Théâtre Massenet programme Il faut venir me chercher de la cie des Vagabondes, Mercredi 1er Mars à 20h et Jeudi 2 Mars à 14h, pour tout le monde dès 12 ans handicap moteur mi

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 04 81 65 https://www.theatre-massenet.com/ https://www.facebook.com/massenettheatre/

Euzée est seule sur une île au milieu de nulle part. On suppose qu’elle a été rejetée parce que trop bruyante, trop à vif, sans code ni convenance. On peut aussi s’imaginer qu’elle a fui un monde abîmé par l’individualisme et le manque d’empathie, un monde d’apparence où elle ne trouvait pas sa place. Un monde qui la rendait violente.

Loin des hommes, elle vit une vie sauvage et s’invente un monde peuplé d’histoires mythologiques et de compagnies imaginaires. Tour à tour, elle se sent soulagée d’être seule et terriblement abandonnée.

Un spectacle pour crier notre besoin de lien et d’amour.

Distribution : Initiatrice du projet, écriture et clown : Stéphanie Constantin ; Ecriture et direction d’acteur : Amélie Roman ; Dramaturgie : Aude Denis ; Création lumière : Claire Lorthioir ; Scénographie et costume : Célia Guibbert ; Musicien : Tim Placenti ; Constructeur : Fausto Lorenzi.

Soutiens : DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais, Ville de Lille, L’Escapade, Le Théâtre de L’Aventure, Le Temple, le Centre Jean Ferrat, Cirqu’en Cavale, le Centre culturel François Mitterrand.



