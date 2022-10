Cendres & confettis – Cie VoulezVous ? – Théâtre Massenet Théâtre Massenet Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Cendres & confettis – Cie VoulezVous ? – Théâtre Massenet Jeudi 2 février 2023, 20h00 Théâtre Massenet

10€/6€/3€

Venez découvrir Cendres & confettis, le jeudi 2 Février à 20h au Théâtre Massenet
Théâtre Massenet 4 rue Massenet Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 04 81 65 https://www.theatre-massenet.com/ https://www.facebook.com/massenettheatre/ Ça commence par une catastrophe : la mère d’Elodie et Marie est morte. Tout autour d’elles se disloque et se révèle. Perdues depuis longtemps dans les méandres d’une vie déglinguée, les deux sœurs se retrouvent et décident d’arracher du sens à l’absurde. Le salon funéraire devient l’endroit de tous les possibles. Quand la fin d’un monde arrive, il vaut mieux avoir le goût de la fête. Notre finitude est-elle source de liberté ? Que voulons-nous sauver de nous-mêmes ? Que devons-nous prendre au sérieux ? Quelle part a le lâcher prise dans notre recherche de liberté ? Que veut dire célébrer ? – Distribution : Une création de la Cie VoulezVous ? ; Mise en scène : Camille Pawlotsky ; Texte : Manuel Durand ; Avec : Flore Grimaud, Agnès Pontier et Manuel Durand ; Scénographie : Aurélie Lemaignen ; Costumes : Patrick Cavalié ; Lumière et Son : Arnaud Barré et Simon Chapellas. Coproduction : Le Vivat – Scène conventionnée d’intérêt national art et création, La Villette, Ville de Lille, Myrtille Beck, Région Hauts-de-France (réponse en cours). Partenaires : Théâtre Massenet, Théâtre du Nord, Artéphile, Le Grand Sud – Ville de Lille et L’Arrêt Création. Remerciements : Stéphane Aubry, Aude Denis, Rachida Ourahou, Marion Thelma, Julien Mathieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:00:00+01:00

2023-02-02T21:30:00+01:00 Stéphane Dubromel

Age minimum 14 Age maximum 99

