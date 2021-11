Martillac Martillac Gironde, Martillac Théâtre Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Théâtre Martillac, 20 novembre 2021, Martillac. Théâtre Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Martillac

2021-11-20 – 2021-11-20 Place Marcel Vayssière Pôle Culturel

Martillac Gironde Martillac Nom de la pièce: Un mari qui lance sa femme de Eugène Labiche

Mise en scène de Wahid Chakib

Compagnie de l’incertitude, troupe subventionnée par le CAES du CNRS Nom de la pièce: Un mari qui lance sa femme de Eugène Labiche

Mise en scène de Wahid Chakib

Compagnie de l’incertitude, troupe subventionnée par le CAES du CNRS Nom de la pièce: Un mari qui lance sa femme de Eugène Labiche

Mise en scène de Wahid Chakib

Compagnie de l’incertitude, troupe subventionnée par le CAES du CNRS Martillac Loisirs

Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Martillac

dernière mise à jour : 2021-11-10 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Autres Lieu Martillac Adresse Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Ville Martillac lieuville Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Martillac