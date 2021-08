Théâtre : Mars – 2037 Le Havre, 12 novembre 2021, Le Havre.

Théâtre : Mars – 2037 2021-11-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-12

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Seine-Maritime

Comédie musicale spatiale – Cie le Fils du Grand Réseau / Pierre Guillois / Nicolas Ducloux

Un petit pas de deux pour l’homme

En 2037, l’homme le plus riche du monde dépense toute sa fortune pour un voyage sans retour vers la planète Mars, nonobstant sa fille folle de rage de voir son héritage partir dans la fumée de la fusée. Avec lui, trois astronautes, une poule et un robot. Tout l’équipage vit un rêve inouï, suspendu par la microgravité au milieu de la Voie Lactée qui brille de ses deux cent milliards d’étoiles… quel meilleur cadre pour une comédie musicale intersidérale ?

Mais bientôt les ennuis frappent au hublot de la fusée : le milliardaire perd la boule et met en péril ses coéquipiers ; l’équipage sombre dans un sommeil sans fin tandis que quelque part, sur Terre, l’héritière frustrée continue ses manœuvres avides. D’étranges créatures hantent les cauchemars des astronautes, la musique féérique prend des allures de requiem et la possibilité d’atterrir sur Mars semble de plus en plus relever de la science-fiction… L’humour, la fantaisie ou l’amour pourront-ils sauver les humains de cette désastreuse expédition martienne ?

Une impressionnante machinerie théâtrale plonge le public dans la beauté renversante d’une virée intergalactique. Les spectateurs se retrouvent au cœur du vaisseau qui file parmi les étoiles, au milieu des corps qui échappent aux lois de l’attraction terrestre, flottent dans l’espace et chavirent vers un monde régi par de nouvelles règles. Nous planons, perdons pied, connaissons le vertige de l’apesanteur au gré des variations de l’orchestre. La comédie musicale d’anticipation se meut en une fable cosmique et une seule chose reste certaine : si l’homme pose le pied sur Mars, ce sera en chantant !

A partir de 7 ans

Durée : 2h15

Tarif : 24€

En 2037, l'homme le plus riche du monde dépense toute sa fortune pour un voyage sans retour vers la planète Mars,…

