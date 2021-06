Théâtre : « Marius » – Jeudi 8 juillet Grande Halle, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, L'Union.

Grande Halle, le jeudi 8 juillet à 20:30

Depuis une quinzaine d’années, le Théâtre du Pavé joue essentiellement les grands auteurs. Des plus anciens aux plus contemporains, français ou étrangers, son répertoire est composé de nos plus grands écrivains. Bien sûr, Pagnol manquait à son public. Auteur trop souvent cantonné à un régionalisme provençal, on en oublierait presque le génie d’écriture et l’immense portée dramatique de son œuvre ; Marius (avec Fanny) marque le théâtre et la littérature pour l’éternité. Combien d’auteurs du vingtième siècle ont réussi à faire rire et pleurer dans la même pièce ? _**Texte : Marcel Pagnol • Mise en Scène : Francis Azéma**_ _**Avec : Christine Bouche, Lucie Roth, Francis Azéma, Adrien Boisset, Alain Dumas, Padrig Mahé, Denis Rey, Pierre Marty**_ _**Lumières Ludovic Lafforgue et Adrien Poussou**_ _**Décors Claire Péré**_ Placement libre _Tarifs : 19€ / 16€* / 12€** (*Séniors + 65 ans, groupe à partir de 10 personnes ; ** -12ans, Étudiants de -25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents)._

Spectacle interprété par la Cie du théâtre du pavé

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne



