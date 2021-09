Théâtre “Marius” de Marcel Pagnol Plabennec, 2 octobre 2021, Plabennec.

Théâtre “Marius” de Marcel Pagnol 2021-10-02 – 2021-10-02 Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec Finistère Plabennec

Après le succès de La Femme du Boulanger en 2018, Jean-Claude Baudracco et ses talentueux comédiens, véritables gardiens du temple du répertoire méridional, reviennent au Champ de Foire avec un autre chef-d’œuvre de Marcel Pagnol : Marius.

Le Vieux-Port de Marseille dans les années 30.

Marius, le fils de César, propriétaire du Bar de la Marine, n’a qu’un rêve : embarquer sur l’un des bateaux qui traversent le port et prendre le large vers les pays lointains.

Fanny, la petite marchande de coquillages aime discrètement Marius depuis l’enfance. Et Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny, mais garde ses distances avec elle, car il est toujours tenaillé par son désir de parcourir le monde. Il se trouve alors devant un dilemme : l’appel de la mer ou son amour pour Fanny…

+33 2 98 30 78 95 http://www.lechampdefoire.net/

dernière mise à jour : 2021-09-24 par