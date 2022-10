Théâtre : Marius

2023-02-02 – 2023-02-02 EUR L’héroïne de Marius, c’est la mer.

C’est ce port qui est là, qui est ouvert sur l’inconnu.

La mer est la symbolique de l’amour, de la vocation, de la passion, du désir, de cette évasion qu’on a tous en soi, cette envie d’autre chose, de renaissance, de vivre une nouvelle vie, qui appartient à tout le monde et que tout le monde traverse à un moment donné dans sa vie.

La mer. C’est la seule qu’on ne voit jamais, mais dont on parle tout le temps, elle est là, elle est derrière, elle est à quelques mètres au bout du quai.

Chez Pagnol, il y a vraiment cette notion de théâtre populaire, riche, dense, fort, puissant et très simple. C’est du théâtre de sentiment, ce n’est pas un théâtre qui s’adresse à la réflexion, mais au coeur.

Dans Marius, on voit des passionnés ; cette pièce, c'est la passion.

