FEUILLE D’ERABLE – FEUILLE D ERABLE THEATRE MARISKA Cysoing, 29 décembre 2023, Cysoing.

Découvrez Feuille d’Erable un spectacle de marionnettes à fils de la compagnie Mariska.Petit Jean veut apprendre à skier à son fidèle ami le chat Mitsou et voilà que débute une belle aventure teintée d’amitié et de solidarité ! Il paraît même que le pays des Lutins n’est pas loin et qu’une grande course aura bientôt lieu… Qui va gagner la feuille d’Érable ?

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Début : 2023-12-29 à 10:30

THEATRE MARISKA 2 PLACE DE LA GARE 59830 Cysoing