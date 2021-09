THÉÂTRE MARIONNETTES: PAPIC Guérande, 9 octobre 2021, Guérande.

THÉÂTRE MARIONNETTES: PAPIC 2021-10-09 17:00:00 – 2021-10-09 17:45:00 Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne

Guérande Loire-Atlantique

Papic parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations.

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille.

Papic pose la question de la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses ancêtres.

à voir en famille dès 3 ans

Distribution:

Drolatic Industry

D’après le livre Les Trésors de Papic, d’Emilie Soleil et Christian Voltz

Mise en scène : Gilles Debenat

Interprétation : Gilles Debenat et Maud Gérard, en alternance avec Valérie Berthelot

Construction : Gilles Debenat avec la complicité de Maud Gérard et Cédric Radin

Création lumière : Cédric Radin

Musique : Wenceslas Hervieux

Regard extérieur :Valérie Berthelot

Co-producteurs : Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie (14) /Festival Marmaille -Lillico – Scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse. Rennes (35) / Le Bouffou Théâtre à la Coque, Hennebont (56) / Centre culturel Athéna, Auray (56) / CREA, scène conventionnée jeune public d’Alsace, Kingersheim (68) / Le Canal, scène conventionnée théâtre du Pays de Redon (35) Partenaires : Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette, Paris (75) / Festival Les têtes de bois, Villeurbanne (69) / Festival Saperlipuppet, La-Chapelle-sur-Erdre (44) / Centre culturel Le Forum de Nivillac (56) / Théâtre de Laval, scène conventionnée marionnette (53) / L’Archipel, Fouesnant-les-Glénan (29)

Avec le soutien de la DRAC Bretagne, la Région Bretagne, Avis de Tournée.

Papic parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations.

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille.

Papic pose la question de la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses ancêtres.

à voir en famille dès 3 ans

Distribution:

Drolatic Industry

D’après le livre Les Trésors de Papic, d’Emilie Soleil et Christian Voltz

Mise en scène : Gilles Debenat

Interprétation : Gilles Debenat et Maud Gérard, en alternance avec Valérie Berthelot

Construction : Gilles Debenat avec la complicité de Maud Gérard et Cédric Radin

Création lumière : Cédric Radin

Musique : Wenceslas Hervieux

Regard extérieur :Valérie Berthelot

Co-producteurs : Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie (14) /Festival Marmaille -Lillico – Scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse. Rennes (35) / Le Bouffou Théâtre à la Coque, Hennebont (56) / Centre culturel Athéna, Auray (56) / CREA, scène conventionnée jeune public d’Alsace, Kingersheim (68) / Le Canal, scène conventionnée théâtre du Pays de Redon (35) Partenaires : Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette, Paris (75) / Festival Les têtes de bois, Villeurbanne (69) / Festival Saperlipuppet, La-Chapelle-sur-Erdre (44) / Centre culturel Le Forum de Nivillac (56) / Théâtre de Laval, scène conventionnée marionnette (53) / L’Archipel, Fouesnant-les-Glénan (29)

Avec le soutien de la DRAC Bretagne, la Région Bretagne, Avis de Tournée.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par