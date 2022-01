Théâtre Marionnettes – Kazu Ploufragan, 25 février 2022, Ploufragan.

Théâtre Marionnettes – Kazu Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 21:30:00 Place de l’Église Espace Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la micro fiction, courant artistique d’Amérique du Sud.

Les histoires qu’il nous raconte ne sont pas des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non plus des blagues ni des petits contes. Il leur a donné un nom : ce sont des «kazus».

Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la mélancolie. Et au fur et à mesure des kazus qui s’enchaînent, on se rend bien compte qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et profonde : Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est plus là. Pourtant, l’amour est toujours vivant et joyeux…

Marionnettes, musique et dessins en live se télescopent pour créer une poésie émouvante et philosophique, qui donne envie de sourire à la vie, tout simplement.

A partir de 8 ans

centre.culturel@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 24

Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la micro fiction, courant artistique d’Amérique du Sud.

Les histoires qu’il nous raconte ne sont pas des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non plus des blagues ni des petits contes. Il leur a donné un nom : ce sont des «kazus».

Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la mélancolie. Et au fur et à mesure des kazus qui s’enchaînent, on se rend bien compte qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et profonde : Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est plus là. Pourtant, l’amour est toujours vivant et joyeux…

Marionnettes, musique et dessins en live se télescopent pour créer une poésie émouvante et philosophique, qui donne envie de sourire à la vie, tout simplement.

A partir de 8 ans

Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-01-18 par