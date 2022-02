Théâtre /marionnettes : « Du vent dans la tête » Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Théâtre /marionnettes : « Du vent dans la tête » Gonfreville-l’Orcher, 27 février 2022, Gonfreville-l'Orcher. Théâtre /marionnettes : « Du vent dans la tête » Gonfreville-l’Orcher

2022-02-27 – 2022-02-27

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Par la Compagnie Bouffou Théâtre – Dès 4 ans Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Les herbes sont-elles les cheveux de la Terre et les jardiniers ses coiffeurs ? Peut-on arrêter le cours du temps en regardant très fort l’horloge ?

A l’école, un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite fille à la tête pleine de bouchons partent à la recherche d’un chapeau que le vent a volé. Les idées fusent et les esprits se nourrissent l’un l’autre. La salle de classe et les pupitres d’écoliers deviennent chemins de voyages. Les deux complices s’offrent toutes les libertés : celles de l’absurde, du dérisoire et du rire… Date : le dimanche 27 février à 15h

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 5 €

Réservation obligatoire. Par la Compagnie Bouffou Théâtre – Dès 4 ans Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Les herbes sont-elles les cheveux de la Terre et les jardiniers ses coiffeurs ? Peut-on arrêter le cours du temps en regardant très fort l’horloge ?

A… +33 2 35 13 16 54 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/evenement/compagnie-boufou-theatre-du-vent-dans-la-tete/ Par la Compagnie Bouffou Théâtre – Dès 4 ans Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Les herbes sont-elles les cheveux de la Terre et les jardiniers ses coiffeurs ? Peut-on arrêter le cours du temps en regardant très fort l’horloge ?

A l’école, un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite fille à la tête pleine de bouchons partent à la recherche d’un chapeau que le vent a volé. Les idées fusent et les esprits se nourrissent l’un l’autre. La salle de classe et les pupitres d’écoliers deviennent chemins de voyages. Les deux complices s’offrent toutes les libertés : celles de l’absurde, du dérisoire et du rire… Date : le dimanche 27 février à 15h

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 5 €

Réservation obligatoire. Gonfreville-l’Orcher

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Gonfreville-l'Orcher Adresse Ville Gonfreville-l'Orcher lieuville Gonfreville-l'Orcher Departement Seine-Maritime

Théâtre /marionnettes : « Du vent dans la tête » Gonfreville-l’Orcher 2022-02-27 was last modified: by Théâtre /marionnettes : « Du vent dans la tête » Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher 27 février 2022 Gonfreville-l'Orcher seine-maritime

Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime