Théâtre & Marionnette “Poli Dégaine” Picauville, 12 mars 2022, Picauville.

Théâtre & Marionnette “Poli Dégaine” Picauville

2022-03-12 – 2022-03-12

Picauville Manche Picauville

Bienvenue dans la frénésie désopilante d’une nouvelle version de Polichinelle : Poli Dégaine !

Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d’hilarité massive : ils dégainent la marionnette la plus célèbre du monde, Polichinelle. Mais comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Poli rechigne à interrompre sa sieste, refuse de jouer et dézingue ceux qui l’assaillent pour le motiver : le chien, la poule, dame Gigogne, ses vingt-deux bébés, le policier, le bourreau et même les squelettes de la mort. Toutes les marionnettes y passent. Rien n’y fait. Poli “s’en fout” et envoie systématiquement tout balader dans un immense éclat de rire. Car Poli rit de tout, même de la mor;

Romuald Collinet et Estelle Charlier, virtuoses de la manipulation, offrent une version insolente et hilarante de Polichinelle. Avec la compagnie La Pendue.

Pour tous dès 8 ans.

Durée : 1h10.

+33 2 33 88 55 55

Picauville

