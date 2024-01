4211 KM THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Paris, 13 mars 2024, Paris.

4211 KM4 211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda leur fille, née à Paris nous raconte, leur vie exilée, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Elle nous balade entre ses deux mondes : sa famille, des déracinés qui ne se plaignent jamais, et la société française dans laquelle elle cherche désespérément sa place.C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin. Alors qu’en Iran le peuple se révolte depuis plus d’un an, cette pièce résonne de manière particulière. Elle nous éclaire sur la barbarie du régime islamique et témoigne du combat que mènent les Iraniens depuis plus de 44 ans – ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont restés et les exilés. Lauréate du fond Sacd,Prix du Jury professionnel, Prix du Public, Prix du Jury Jeune, du concours des compagnies du Festival d’Anjou 2023Prix du public et Mention spéciale du prix Théâtre 13 – 2022. À partir de son histoire familiale, Aïla Navidi tisse un grand récit qui emporte et bouleverse, grâce à sa fluidité remarquable et à l’engagement des comédiens. Jusque dans les effets de mise en scène, tout est juste, savamment dosé et mû par une émotion retenue. De cette pudeur émane la beauté, mais aussi la force d’un combat pour la liberté, plus essentiel et d’actualité que jamais. TTT – TÉLÉRAMA Avec une maîtrise qui force l’admiration, Aïla Navidi nous plonge dans le vécu de la famille Farhadi entre Téhéran et Paris. Un bijou théâtral, profondément émouvant. (…) Il est beau que le théâtre se fasse ainsi mémoire, et célébration de la liberté. LA TERRASSE Ce spectacle d’une grande qualite´ narrative, est servi par une mise sce`ne et une l’interpre´tation magnifique. A` voir de toute urgence ! (…) Et au vu de ce qui se passe en ce moment en Iran, il est plus que ne´cessaire, c’est me^me un devoir d’utilite´ public et humain, d’aller applaudir ce magnifique et bouleversant spectacle. L’ŒIL D’OLIVIER

Début : 2024-03-13 à 20:30

