DENALI THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Paris, dimanche 28 janvier 2024.

DENALIUn théâtre que vous n’avez jamais vu…DENALI est un thriller haletant tiré d’une histoire vraie. Une enquête sombre et captivante qui nous plonge dans le désœuvrement de la jeunesse. En 2019, Cynthia, 19 ans, est retrouvée abattue d’une balle dans la nuque dans la rivière Eklutna en Alaska. Les derniers à l’avoir vue sont ses amis Denali et Kayden. Les détectives Jessica Hais et Lenny Torres vont mettre à jour une sordide histoire dont les adolescents sont autant victimes que coupables… DENALI raconte tragiquement notre époque. C’est l’histoire d’une jeunesse qui erre dans un monde d’apparences, façonné par leurs smartphones. L’histoire de jeunes qui se construisent dans le regard des autres par écran interposé. Leur seul but : être riches et célèbres, puisque c’est ça, réussir. À tout prix. Jusqu’à commettre l’irréparable.Un spectacle écrit et mis en scène par Nicolas Le Bricquir Avec Jeremy Lewin, Lucie Brunet, Lou Guyot, Guillaume Ravoire, Lauriane Mitchell, Caroline Fouillhoux en alternance avec Edouard Etfimakis, Anouk Villemin, Charlotte Levy Musique : Louise Guillaume Scénographie : Juliette Desproges Lumières : Maxime Moro Régie : Hugues Le Bricquir Denali a reçu le prix du public 2021 du Concours du Théâtre 13. LE PRESSE : Un regard précis et nécessaire – Le Monde Haletant et diablement efficace – Le Parisien Glaçant et imprévisible – L’Humanité

Tarif : 25.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 18:30

THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Carré Marigny 75008 Paris 75