DENALI THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Paris, 29 décembre 2023, Paris.

DENALIUn théâtre que vous n’avez jamais vu… jusqu’au 31 décembre 2023 au Studio Marigny.« Un regard précis et nécessaire » Le Monde « L’interprétation frôle la perfection » Le Figaro« Haletant et diablement efficace » Le Parisien « Glaçant, haletant et imprévisible » L’Humanité« A quand la prochaine saison ? » L’œil d’Olivier « On devrait revoir ce spectacle aux Molières » La Provence Le mardi 4 juin 2019, Cynthia Hoffman, 19 ans, est retrouvée morte, ligotée et bâillonnée dans la rivière Eklutna en Alaska.Elle a été abattue d’une balle dans la nuque. Les derniers à l’avoir vue sont Denali Brehmer, 18 ans, et Kayden McIntosh, 16 ans.En les interrogeant, les détectives Jessica Hais et Lenny Torres vont mettre à jour une sordide histoire dont les adolescents sont autant victimes que coupables.Tiré de faits réels, Denali est un thriller policier haletant, une enquête sombre à l’issue de laquelle il est difficile de prendre parti.Avec Jeremy Lewin, Lucie Brunet, Lou Guyot, Guillaume Ravoire, Lauriane Mitchell, Caroline Fouillhoux en alternance avec Edouard Etfimakis, Anouk Villemin, Charlotte Levy Musique : Louise Guillaume Scénographie : Juliette Desproges Lumières : Maxime Moro Régie : Hugues Le Bricquir Denali a reçu le prix du public 2021 du Concours du Théâtre 13.

Tarif : 25.00 – 45.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Carré Marigny 75008 Paris