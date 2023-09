TACHKENT THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Paris, 1 octobre 2023, Paris.

TACHKENT THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY a lieu à la date du 2023-10-01 à 15:00:00.

Tarif : 29 à 56 euros.

TACHKENTUn auteur dramatique qui semble déconnecté du monde ne libère sa parole que pour vociférer à l’encontre des metteurs en scène qui ont monté ses œuvres, suscitant l’émoi de sa maitresse, une toiletteuse pour chiens, trop pressée de l’épouser afin d’être la seule bénéficiaire de ses droits d’auteur, une fois celui-ci décédé.Prête à tout pour le voir recouvrir une partie de ses esprits, elle convoque l’un des interprètes de ses textes, gageant que de vieux souvenirs de Théâtre sauront réordonner ses neurones trop dispersés.Elle ira jusqu’à appeler auprès de lui son ancienne compagne, une actrice célèbre, pour finalement faire naître un quatuor absurde et fantasque nous entrainant dans un tourbillon irrésistible de folie, bouleversant sans cesse les frontières du discernement.Mise en scèneDan JemmetComédiensHervé Pierre, Clotilde Mollet, Grégoire Œstermann Valérie Crouzet.LA PRESSE :« Une comédie loufoque réjouissante. »« Avec la précision et la profondeur qu’on lui connaît, Rémi De Vos fait mouche. Il éclaire la fragilité de l’humain et nous parle du monde du théâtre. »« Dans une mise en scène fine et vivante, cette joyeuse mécanique se déploie de façon admirable. Le jeu hautement inspiré des comédiennes et comédiens fait le reste. On se prend à aimer ces femmes et ces hommes singuliers, excessifs, ici regardés avec beaucoup de tendresse. »La Terrasse

THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY

Carré Marigny Paris 75008

