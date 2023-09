RUY BLAS THEATRE MARIGNY – GRANDE SALLE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

RUY BLAS THEATRE MARIGNY – GRANDE SALLE a lieu à la date du 2023-09-30 à 15:00:00.

Tarif : 22 à 65 euros.

RUY BLASRemontons le temps jusqu’au XVIIème Siècle et pénétrons dans l’intimité de la cour d’Espagne…Après avoir été disgracié par la Reine, le marquis Don Salluste fomente une vengeance. Il sollicite le concours de son cousin, le comte Don César, qui refuse de lui venir en aide. Il ordonne alors à son laquais, Ruy Blas, un jeune rebelle issu du peuple, d’usurper l’identité de Don César et de séduire la Reine. Mais cela est sans compter sur la sensibilité et l’intégrité de Ruy Blas, qui tombe réellement amoureux de la Reine et obtient ses faveurs jusqu’à devenir son Premier Ministre. Il n’hésite pas à s’attaquer aux membres corrompus de la cour, en demeurant fidèle à ses convictions et en faisant passer le salut du peuple avant tout, au risque de s’attirer les foudres de ses adversaires politiques.Ruy Blas se retrouve alors au milieu d’une redoutable intrigue mêlant le pouvoir, l’amour, la machination et la perversion…Un chef d’œuvre intemporel de Victor Hugo servi par une distribution d’exception à la tête de laquelle nous retrouvons Kad Merad et Jacques Weber.Une fresque historique, du grand spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Réservez votre billet ici

Station de métro Champs-Elysées – Clémenceau:

– Ligne n°1 : Château de Vincennes / La Défense

– Ligne n°13 : Saint-Denis – Université / Châtillon – Montrouge

Télécharger le plan RATP Métro

Station Rond Point des Champs-Elysees – Matignon :

– Ligne 28 : Gare Saint-Lazare – Porte d’Orléans

– Ligne 32 : Porte d’Auteuil – Gare de l’Est

– Ligne 73 : La Garenne Colombes – Musée d’Orsay

– Ligne 93 : Suresnes-De Gaulle – Invalides

Station Rond Point des Champs-Elysees :

– Ligne 80 : Porte de Versailles – Mairie du 18ème J.Joffrin

Station Champs-Elysées – Clémenceau :

– Ligne 42 : Hôpital Européen G.Pompidou – Gare du Nord

Télécharger le plan RATP Bus

THEATRE MARIGNY – GRANDE SALLE

Carré Marigny Paris 75008

