♫♫♫ Théâtre Marie-Jeanne 56 Rue Berlioz 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:denissalfati@gmail.com »}] Ce sera le vendredi 17 mars 2023 au théâtre Marie-Jeanne 56 rue BERLIOZ à Marseille 13006 à 20 h, que j’espère vous retrouver pour ce moment de bonheur autour de la chanson française.

J’y interpréterai mes compositions ainsi que quelques reprises, mais il y aura aussi des invités artistes qui viendront vous faire découvrir leur univers.

Le tout bien sur agrémenté de pas mal de surprises et de beaucoup d’humour!

Je vous attends nombreux, parlez en autour de vous car plus on est de fous….!!

Vous pourrez réserver ( c’est beaucoup plus prudent car la salle n’est pas très grande) en me laissant un message sur ma messagerie denissalfati@gmail.com, ou sur Facebook, ou bien en m’envoyant un texto sur mon portable au 0675226679 ( et même m’appeler en direct c’est bien aussi!) en m’indiquant vos noms et prénoms et le nombre de places.

L’entrée est à 12 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T22:30:00+01:00

