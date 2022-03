Théâtre “Marie des Poules, gouvernante chez George Sand” Sens, 4 mars 2022, Sens.

Théâtre “Marie des Poules, gouvernante chez George Sand” Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-03-04 – 2022-03-04 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne

20 24 EUR Une pièce de Gérard Savoisien, éditée à L’Avant-Scène Théâtre

Molière du théâtre privé 2022

Molière 2020 de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé : Béatrice Agenin

George Sand et Marie Caillaud. Deux femmes, deux destins, un même combat pour la liberté.

Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années. Quelle sera l’attitude de George Sand ? De Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ?

Gérard Savoisien propose ici un texte fort sur un personnage peu connu de l’entourage de George Sand. Béatrice Agenin offre ici toute l’ampleur de son art, en jouant deux rôles en même temps : Marie des Poules à tous les âges, retraçant son passé devant nous, et George Sand. Arnaud Denis signe la mise en scène, et joue le rôle de Maurice Sand.

Mise en scène : Arnaud Denis

Avec : Béatrice Agenin et Arnaud Denis

Assistant à la mise en scène : George Vauraz

Création marionnettes : Julien Sommer – Le Théâtre des Marionnettes Parisiennes – Champ de Mars

Production : Théâtre Montparnasse, Atelier Théâtre Actuel, Sésam’Prod, François Bouchereau, Canal 33, Théâtre Rive Gauche, RSC, Roméo Drive Productions.

Durée : 1h15

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-09 par