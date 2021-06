Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet 33930, Vendays-Montalivet Théâtre « Marié à tout prix » par Sébastien Cop & Rochelle Grégorie Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’évènement: 33930

2021-06-13 20:30:00 – 2021-06-13 23:00:00
Salle culturelle Route de Courreau

S'il veut toucher l'héritage de son grand-père, Antoine doit trouver l'âme soeur et se marier en moins de dix jours. Mission impossible ?

