Finistere Organisé par le comité de jumelage Le Guilvinec-Sévrier. Comédie de David Pharao, interprétée par la Compagnie Six Pieds sur Scène. Billetterie au centre de loisirs le samedi 04 et le samedi 11 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, et le jour du spectacle. +33 6 70 46 10 98 Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec

